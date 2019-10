[Tribune] Le Nigeria, à la fois le problème et la solution pour la Cedeao

Leader naturel de la Cedeao, le Nigeria, locomotive économique et géant démographique n'assume cependant pas les responsabilités que lui confèrent sa puissance et sa taille.

Géopolitique, économie, démographie, puissance militaire : tout désigne le Nigeria comme le leader naturel de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), dont il est l’un de ses deux ou trois inspirateurs. C’est d’ailleurs dans sa capitale, Abuja, que se trouve le siège de l’institution. Géant économique, le pays contribue à environ 70 % du produit intérieur brut (PIB) de la Communauté.

Il en est le seul exportateur net de pétrole, les quatorze autres membres ne se suffisant pas à eux-mêmes en matière d’or noir. Côté secteur privé, le dynamisme de ses entrepreneurs a peu d’équivalents dans le monde patronal d’Afrique de l’Ouest. Enfin, ses quelque 200 millions d’habitants en font le premier marché africain.

L’intégration africaine ne peut pas se faire sans le Nigeria, mais elle ne peut pas se faire non plus à cause du Nigeria