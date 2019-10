Guinée : ce qu’il faut savoir sur Ibrahima Kassory Fofana, qui conduit les consultations sur la Constitution

À un an de l’élection présidentielle, le Premier ministre guinéen mène des « consultations citoyennes ». Objectif : ouvrir la voie à l’adoption d’une nouvelle Constitution.

1. Technocrate

À 65 ans, cet économiste de formation, natif de Forécariah (Sud-Ouest), a occupé de nombreux postes au sein de l’administration guinéenne. Il est directeur national des investissements publics au ministère du Plan et de la Coopération internationale de 1991 à 1994, puis ministre du Budget et de la Restructuration du secteur parapublic à partir de 1996. Son bilan positif lui ouvre les portes de l’Économie et des Finances en 1998.

2. Exil

En 2000, il quitte le gouvernement à la suite de différends avec le président Lansana Conté et part pour Dakar, puis pour les États-Unis. Il retourne sur les bancs de l’université, en Floride, avant de faire un doctorat à l’American University, à Washington.