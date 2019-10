Algérie : les avocats vedettes du procès de Blida

Une vingtaine d'avocats ont défendu les sept accusés - dont Saïd Bouteflika, Louisa Hanoune et les généraux Toufik et Tartag - lors du procès pour « atteinte à l’autorité de l’armée » et « complot contre l’autorité de l’État », qui s'est tenu les 23 et 24 septembre au tribunal militaire de Blida, à 50 kilomètres au sud-ouest d'Alger.

En l’absence des médias, interdits de couverture, les avocats de la défense – une vingtaine – étaient chargés d’assurer le service de communication durant les deux jours qu’aura duré le procès des quatre prévenus et des trois accusés jugés par contumace.