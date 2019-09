Bras de fer Bénin-Nigeria : Patrice Talon et Muhammadu Buhari continuent de se parler

Les présidents béninois et nigérian ont évoqué la fermeture de leur frontière commune, dont les conséquences économiques se font de plus en plus lourdement sentir pour Cotonou, en marge du sommet de Cedeao à Ouagadougou, le 14 septembre.

Lors du sommet de la Cedeao, le 14 septembre à Ouagadougou, Patrice Talon et Muhammadu Buhari ont brièvement évoqué la situation qui prévaut à leur frontière commune, fermée depuis le 20 août.

à lire Fermeture des frontières entre le Bénin et le Nigeria : le combat de David contre Goliath