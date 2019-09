Guinée : de Washington à New York, ce qu’Alpha Condé a fait aux États-Unis

En prélude à sa participation à l'Assemblée générale de l'ONU, le président guinéen a notamment rencontré à Washington le secrétaire d’État américain Mike Pompeo. Celui-ci a affirmé « le ferme soutien des États-Unis à des transitions démocratiques ». Une formule qui a donné lieu à des divergences d’interprétation.

Entamant le 8 septembre à Washington une longue « visite d’amitié et de travail » qui l’a également mené à Houston (où il a rencontré l’ex-président George W. Bush), à Pittsburgh et à New York (pour l’Assemblée générale de l’ONU), Alpha Condé s’est entretenu avec le secrétaire d’État Mike Pompeo et son « Monsieur Afrique », Tibor Nagy, qui lui a rendu un hommage appuyé lors d’une réception au Willard Hotel de la capitale fédérale.