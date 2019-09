Tchad – Succès Masra : « Trente ans au pouvoir, ça suffit »

Succès Masra, qui a créé son mouvement politique, Les Transformateurs, apparaît comme la figure montante de l’opposition et comme celui qui dérange la majorité. Interview.

Il a démissionné en avril 2018 de son poste d’économiste en chef à la BAD pour s’engager en politique et créer son mouvement, Les Transformateurs. Dix-huit mois plus tard, Succès Masra, 36 ans, apparaît comme la figure montante de l’opposition et comme celui qui dérange la majorité.

Même si le mouvement n’est toujours pas officiellement reconnu en tant que parti, sa permanence est installée dans d’immenses locaux au cœur du quartier populaire de Chagoua, à N’Djamena. Sur les murs, des portraits de Mandela, de Luther King et de Sankara.

Jeune Afrique : En à peine plus d’un an, vous êtes devenu l’une des figures les plus visibles de l’opposition. Comment l’expliquez-vous ?