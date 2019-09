Entrepreneuriat : « Le Tchad a un potentiel énorme, c’est le pays où il faut être »

Le Tchad est aujourd'hui dans une phase de redémarrage économique, affirme Amir Adoudou Artine, président du conseil d'administration de Geyser et président de la chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et de l'artisanat (CCIAMA). Le gouvernement doit toutefois, selon lui, miser davantage sur la nouvelle génération d'entrepreneurs.

C’est dans les tout nouveaux locaux du groupe Geyser, situés dans la zone industrielle de Farcha, dans le 1er arrondissement de la capitale, qu’Amir Adoudou Artine nous reçoit. Ce jour-là, alors qu’il a le visage emmitouflé dans un grand chèche, rien ne laisse penser que l’emblématique patron de l’un des groupes les plus diversifiés du pays est un pur produit de la diaspora. Pourtant, il est né à Khartoum, au Soudan, en décembre 1969.

Dix ans plus tard, son père, ambassadeur, envoie sa famille en Europe, loin du régime de Hissène Habré. Amir Artine fera ses classes en Belgique : lycée chez les jésuites, à Liège, puis licence en sciences économiques à l’Université libre de Bruxelles. Ce n’est qu’en 1995, à 26 ans, qu’il rentre au pays où, en 1998, il crée Geyser. Vingt ans plus tard, la petite société spécialisée dans les travaux de maintenance sur le site pétrolier de Doba est le numéro deux du pays dans les domaines des travaux de forage, des services pétroliers et de l’hydraulique.