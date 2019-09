Tchad – Madeleine Alingué : « La culture est un facteur de cohésion »

Madeleine Alingué a récemment été nommée ministre du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat. Elle répond aux questions de Jeune Afrique.

Nommée secrétaire d’État aux Affaires étrangères en 2014, Madeleine Alingué a été la première femme de l’histoire du pays à se voir confier, au plus fort de la crise financière, en 2016, le poste de ministre de la Communication et de porte-parole du gouvernement. Fonctions que la dynamique quinqua a assurées jusqu’à sa nomination, en juin dernier, au portefeuille de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat.