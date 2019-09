[Chronique] Armes blanches, barbarie noire

Triste spectacle que celui offert à nos yeux par une partie du peuple sud­africain, ces derniers jours. C’est une représentation horrible de ce que l’esprit humain, toujours aussi créatif, peut produire d’absurde et de malsain.

Les violences xénophobes (hélas récurrentes) survenues dans le pays de Nelson Mandela ont ravivé, en ceux qui en doutaient encore, la conscience de la dualité humaine, capable du meilleur comme du pire. Ainsi, on peut être, pendant de trop longues décennies, le symbole de la résistance d’une humanité marginalisée et ségréguée, quêtant dans le sang et la douleur sa liberté, et devenir, consciemment ou non, l’archétype du rejet et de la xénophobie exprimée de la plus abjecte des façons.

En observant la déferlante d’indignations suscitées par les événements tragiques de ces derniers jours, l’humble observateur que je suis n’a pas manqué de noter le choix des mots et des images mis en avant pour présenter ce qui se passe en Afrique du Sud.

Deux couleurs

C’est que, dans le patchwork des couleurs qui fondent le caractère multiracial de leur patrie, les enfants de la nation Arc-en-Ciel en