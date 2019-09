Congo-France : Denis Sassou Nguesso entre Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian

La visite de Denis Sassou Nguesso en France, où il a été reçu le 3 septembre à l'Élysée par Emmanuel Macron, a notamment été marquée par les propos de Jean-Yves Le Drian, qui a réclamé « des actes » en faveur du général Jean-Marie Michel Mokoko. Ce qui n'a pas manqué de créer un malaise avec la partie congolaise.

Arrivé au Bourget le 2 septembre, Denis Sassou Nguesso (DSN) a eu droit le lendemain à un déjeuner de une heure trente en tête à tête avec Emmanuel Macron à l’Élysée. Sa délégation, composée (entre autres) des ministres Jean-Claude Gakosso (Affaires étrangères), Anatole Collinet Makosso (Enseignement primaire et secondaire) et Arlette Soudan-Nonault (Tourisme, Environnement et Développement durable), était attablée dans une autre salle avec Franck Paris, le « Monsieur Afrique » du chef de l’État, Rémi Maréchaux, son alter ego au Quai d’Orsay, Philippe Bauduin, numéro deux de l’Agence française de développement (AFD), et Bernard Rogel, chef d’état-major particulier du président.