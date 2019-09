Kalla Moutari : « Les Nigériens doivent sentir que l’État assure leur sécurité »

En poste depuis trois ans, le ministre nigérien de la Défense est en première ligne face à la menace terroriste. Et ne compte pas baisser la garde.

Dans le dispositif mis en place par Niamey pour faire face aux menaces que représentent l’État islamique et Boko Haram le long de ses différentes frontières, Kalla Moutari est évidemment en première ligne. Ministre de la Défense depuis 2016, il connaît bien ses dossiers, et du terrorisme aux contraintes budgétaires de son ministère, n’élude aucune question.

Jeune Afrique : Diriez-vous que la situation sécuritaire s’améliore au Niger ?

Kalla Moutari : Nous avons renforcé nos positions en augmentant nos effectifs le long de la frontière avec le Mali et le Burkina Faso. Notre principal défi est, aujourd’hui, d’être à la fois bien implantés tout en restant mobiles. Nous avons adapté notre présence et ajusté notre déploiement en tenant compte des réalités du terrain. Nous devons être partout présents, avec une capacité de riposte supportée par une base arrière. Nous subissons moins d’attaques directes, mais le danger vient de plus en plus d’embuscades et de mines.