[Tribune] Algérie : le milliardaire Baha Eddine Tliba bénéficie-t-il de protections haut placées ?

Alors que beaucoup de hauts dirigeants qui l'ont côtoyé ont été envoyés en prison, Baha Eddine Tliba, député du FLN et milliardaire aux grandes largesses, semble bénéficier d'une immunité suspecte. En raison de sa proximité avec le général Ahmed Gaïd Salah ?

C’est ce qui s’appelle passer entre les gouttes. Le député du FLN et ancien vice-président de l’Assemblée nationale, Baha Eddine Tliba, constitue une énigme. Depuis la démission du président Bouteflika en avril dernier sous la pression de la révolution du 22 février, celui qu’on surnomme « l’émir du Qatar d’Annaba », sa ville d’origine, a disparu des écrans radars. Éclipsé, au placard.

Pendant que le démantèlement de l’ancien clan présidentiel, surnommé « Al Issaba » (« bande mafieuse ») se poursuit, Tliba coule des jours tranquilles entre Annaba et Paris, où il disposerait, dit-on, de solides appuis à l’ambassade. L’homme d’affaires, dont la fortune dans l’immobilier et l’importation suscite interrogations et soupçons, est pourtant l’une des figures de proue de ce clan.

Ami des puissants d’hier, Tliba était l’un des promoteurs patentés et des financiers zélés de la réélection d’Abdelaziz Bouteflika en 2014. « Parmi les premiers à appeler à un quatrième mandat », se plaisait-il à évoquer lui-même jusqu’en février, quand l’insurrection a commencé.