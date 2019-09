Niger : ces hommes et femmes d’affaires de la nouvelle génération

Symbole d’un secteur privé en plein renouveau, ces hommes et femmes d’affaires se lancent dans des domaines encore peu développés dans le pays. Portraits.

Il n’y a pas que l’économie nigérienne qui se réinvente. Les entrepreneurs locaux savent également faire preuve d’innovation et d’audace, et tentent leur chance dans des secteurs d’activité jusqu’alors peu développés dans leur pays. Environnement, services aux entreprises et aux collectivités, transports et logistique, communication ou encore confection… Cette nouvelle génération d’hommes et de femmes d’affaires débarque aujourd’hui sur les marchés en apportant d’autres idées, des savoir-faire et des conceptions différentes de leurs métiers et de leurs missions.

Gros plan sur quatre de ces acteurs économiques qui symbolisent un secteur privé nigérien lui-même en plein renouveau.