François Bozizé : « Tout ce que l’ONU veut, c’est me sanctionner, pas m’écouter »

Le mandat d’arrêt international émis par la Centrafrique en 2013 donne peu de sueurs froides à François Bozizé, et pour cause : aucune autorité n’a cherché à l’appliquer ces six dernières années.

En revanche, un autre obstacle se dresse sur sa route : les sanctions onusiennes prononcées en 2014 (gel des avoirs et interdiction de voyager). Le ministère des Transports centrafricain a en outre interdit à toute compagnie aérienne de transporter l’ex-président sur son sol. Ce sont ces restrictions que l’intéressé doit à tout prix faire annuler.