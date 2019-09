Ouganda : bataille fiscale à Kampala entre Paul McDade (Tullow Oil) et Simon Kagugube

A Kampala, la compagnie pétrolière britannique Tullow Oil se retrouve enlisée dans un imbroglio fiscal qui n'en finit pas. Le français Total et le chinois CNOOC en font aussi les frais.

Deux ans et demi de discussions avec les autorités ougandaises, et le britannique Tullow Oil est revenu à son point de départ. La vente, annoncée en janvier 2017, de 21,6 % de ses parts à ses deux partenaires Total et CNOOC dans le projet du lac Albert est finalement annulée faute d’un accord avec Kampala sur le traitement fiscal de ce transfert.