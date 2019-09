Présidentielle en Tunisie : l’arrestation de Nabil Karoui a-t-elle changé la donne ?

Depuis sa spectaculaire arrestation, Nabil Karoui, l’homme d’affaires controversé et candidat à la présidentielle du 15 septembre, a vu sa cote de popularité grimper, tandis que la polémique fait rage autour du timing de son interpellation.

À quoi peut donc penser Nabil Karoui dans sa cellule de la prison de la Mornaguia, où il est incarcéré depuis le 23 août ? Se réjouit-il de la remontée de sa cote de popularité ? Dans son malheur, il aurait gagné 3 à 5 points dans les sondages, qui le donnaient déjà en tête de la présidentielle du 15 septembre. Malgré la chaleur, la promiscuité et l’incertitude, il a le moral, assurent ses proches.

Il est bien traité et séparé des prisonniers de droit commun, mais il partage sa cellule avec deux codétenus. Sa détention préventive pourrait durer quatorze mois. Ou plus. Jusqu’à ce que se tienne son procès. Devra-t-il attendre que les plus de 4 000 pièces remises par sa défense soient épluchées ? Ses partisans espèrent que la demande de remise en liberté, formulée le 27 août par ses avocats, portera ses fruits. Beaucoup voient dans l’incarcération de ce candidat à la magistrature suprême le symbole de la fragilité d’une démocratie qui se construit au petit trot.