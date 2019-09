Congo-Brazzaville : paix fragile dans le Pool

Après les affrontements qui avaient à nouveau plongé le département dans le chaos, l’heure est à l’apaisement. Encore faut-il qu’il soit durable…

Depuis l’accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités signé le 23 décembre 2017 à Kinkala entre le gouvernement et Frédéric Bintsamou, alias pasteur Ntumi, les armes se sont tues dans le Pool. En avril 2016, au lendemain de la présidentielle, l’armée avait lancé dans le département une vaste opération contre le pasteur et ses miliciens, soupçonnés d’avoir voulu attaquer Brazza.