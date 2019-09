Congo-Brazzaville : une seconde vague d’or noir

Après un repli lié à l’arrivée à maturité de certains champs, la production de pétrole reprend grâce à l’entrée en exploitation de nouveaux gisements.

Petit à petit, le secteur pétrolier se redresse. La production est passée de moins de 232 000 barils par jour (b/j) en 2016 à plus de 330 000 b/j en 2018, mieux que le pic de 316 000 b/j atteint en 2010. Ces volumes sont extraits pour l’essentiel par la filiale congolaise du français Total E&P (220 000 b/j en 2018, dont 110 000 b/j dans le champ de Moho-Nord, exploité depuis mars 2017), suivie du franco-britannique Perenco (68 000 b/j), qui se hisse devant l’italien Eni (60 000 b/j), et l’américain Chevron Overseas (35 000 b/j). Loin devant la production, bien plus marginale, d’opérateurs comme le congolais Africa Oil and Gas Corporation, le chinois Wing Wah ou le britannique Anglo African Oil & Gas.

Nouveaux partenaires