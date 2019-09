Si les activités touristiques sont encore marginales, de réels efforts sont déployés pour organiser et étoffer l’offre actuelle. Laquelle tend à privilégier les prestations haut de gamme pour préserver une biosphère unique au monde.

Avec ses paysages spectaculaires, sa flore et sa faune sauvage exceptionnelles – gorilles des plaines de l’Ouest, chimpanzés, lions et éléphants de forêt, hippopotames, cobes, buffles, antilopes, tortues luth… – , le Congo a tout pour se positionner comme une destination écotouristique majeure.

Plus de 13 % de son territoire sont classés en aires protégées, parmi lesquelles figurent cinq parcs nationaux : ceux d’Odzala-Kokoua et de Ndouabalé-Ndoki dans le Nord, celui de Conkouati-Douli sur le littoral (dans le Kouilou), auxquels se sont ajoutés ceux de Tokou-Pikounda (à cheval sur les départements de la Sangha et de la Cuvette, dans le Nord), créé en 2013, et de l’Ogooué-Lékéti (Plateaux et Lékoumou, Centre), inauguré en novembre 2018.