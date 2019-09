Congo-Brazzaville : dans le parc national d’Odzala-Kokoua, une offre touristique haut de gamme

Pionnier de l’éco­tourisme dans le pays, le groupe sud-africain Congo Conservation Company (CCC) a développé dans le parc national d’Odzala-Kokoua une offre touristique réservée à une clientèle aisée.

Situé dans le nord-ouest du pays et étendu sur 13 000 km2, à cheval sur les départements de la Sangha et de la Cuvette-Ouest, le parc national d’Odzala-Kokoua, créé en 1935, est l’un des plus anciens et des plus vastes du continent. La logistique et l’hébergement y sont organisés par Odzala Discovery Camps, l’opérateur géré par le groupe sud-africain Congo Conservation Company (CCC).