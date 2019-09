Congo-Brazzaville : le patrimoine monte en gamme grâce à de nouveaux musées

De nouveaux musées ont ouvert ces derniers mois au Congo-Brazzaville, permettant de valoriser le patrimoine du pays.

Cela a pris du temps et en demandera encore, mais les choses commencent à bouger en matière de conservation et de valorisation du patrimoine. En décembre 2018, Pointe-Noire a inauguré son Musée du Cercle africain, le premier musée de la ville, dont il retrace l’histoire. Il présente des objets d’art traditionnel ainsi que des œuvres de plasticiens et de peintres contemporains. Parrainé par l’Unesco, il est né d’un partenariat entre la major italienne Eni et l’État congolais, qui assure la gestion de l’établissement et de son personnel.