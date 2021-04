Le milliardaire turc Mehmet Nazif Günal poursuit son offensive en Afrique

Le milliardaire turc Mehmet Nazif Günal, patron du géant MNG (BTP, énergie, transports, mines, hôtellerie…), qui a plusieurs fois rencontré le président Félix Tshisekedi à Kinshasa, pousse aussi ses pions à Freetown.

Lui et son fils, Murathan Günal, ont été reçus par Julius Maada Bio, le chef de l’État sierra-léonais, le 2 août. Ont également participé à cet entretien le Belgo-Turc Lokman Sever, patron de Noordco Group (construction, immobilier, plateforme de réservation aérienne en ligne, mines), et son fils, Zeki Sever. Parmi les projets évoqués : la construction de l’aéroport de Lungi et d’un pont le reliant à Freetown.

Selon nos sources, Mehmet Nazif Günal et Lokman Sever envisagent de créer un joint-venture en Sierra Leone tout comme ils l’ont fait en RD Congo via la société DCHTC, dont l’éventuelle participation à la rénovation du palais présidentiel de Kinshasa avait suscité une polémique. Aucun contrat n’aurait pour le moment été conclu.

Deux personnalités ivoiriennes étaient également présentes : Alain Toussaint, l’ex-porte-parole de Laurent Gbagbo, et Seri Zokou, l’avocat de Charles Blé Goudé. Alain Toussaint, qui est rentré en Côte d’Ivoire le 7 août après huit ans d’exil, dirige Openn Africa, un éditeur de contenus multimédia sis en Afrique du Sud.