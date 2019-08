Algérie : poursuites en série

Depuis la chute du président Abdelaziz Bouteflika, plusieurs des hommes d’affaires les plus puissants du pays font l’objet d’enquêtes pour corruption et sont incarcérés à la prison d’El-Harrach. Chronologie.

3 avril

Ali Haddad, PDG d’ETRHB et ex-président du Forum des chefs d’entreprise (FCE), est placé en détention provisoire pour usage illégal d’un second passeport algérien. Il avait été interpellé le 31 mars au poste frontalier d’Oum Teboul alors qu’il tentait de se rendre en Tunisie.

22 avril

Issad Rebrab, patron de Cevital, est arrêté puis placé en détention provisoire pour « fausse déclaration relative aux transferts illicites de capitaux de et vers l’étranger, surfacturation d’équipements importés et importation de matériels d’occasion alors qu’il avait bénéficié d’avantages douaniers, fiscaux et bancaires ».

23 avril

Redha Kouninef, PDG du groupe KouGC, et ses deux frères, Tarek et