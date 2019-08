[Chronique] Ouganda : Stella Nyanzi de nouveau condamnée pour harcèlement du président Museveni

Fesses et seins dans l’actualité ougandaise : c’est pour avoir comparé le président Yoweri Museveni à un derrière que Stella Nyanzi avait été incarcérée en 2017.

C’est en dévoilant sa poitrine et en criant des obscénités au tribunal de Kampala que l’universitaire et militante féministe a accueilli, il y a quelques jours, sa condamnation à dix-huit mois de prison pour harcèlement du chef de l’État et de sa mère défunte. Ses commentaires sur Facebook, suivis par plus de 200 000 personnes, divisent la société ougandaise.

« Le tribunal l’a reconnue coupable d’avoir harcelé sur internet le président Museveni, mais a abandonné l’accusation de propos offensants », a déclaré début août l’avocat de Stella Nyanzi, Isaac Semakadde. « Nous sommes en désaccord avec le jugement », a-t-il ajouté.