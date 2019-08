Nigeria : Olusegun Obasanjo, plus riche et peut-être même plus puissant que lorsqu’il était président

Médiateur reconnu des crises du continent, l’ancien chef de l’État nigérian, Olusegun Obasanjo, est aussi un infatigable homme d’affaires.

«Baba » n’aime pas Lagos et il déteste Abuja. Pour le trouver, au Nigeria, il faut prendre la route, plein nord, qui part de la capitale économique, et, 100 km plus loin, débarquer dans son fief : Abeokuta, la plus grande ville de l’État d’Ogun.

Les noms des rues servent de guide : au milieu des chemins de terre, il y a le boulevard présidentiel, large et bitumé, et juste à côté la route Olusegun-Obasanjo. Elle mène en haut de la plus haute colline de la ville, là où est installée la villa de l’ancien président. Une maison plutôt sobre pour un homme qui a été deux fois chef d’État, entre 1976 et 1979 et de 1999 à 2007.