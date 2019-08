Algérie : Serge Romano et Aziz Bouras, piliers du staff technique de Djamel Belmadi

Avant de signer son contrat avec la Fédération algérienne de football (FAF), en août 2018, Djamel Belmadi avait souhaité composer « son propre staff technique ». Son vœu a été exaucé, puisqu’il s’est entouré de deux proches : Serge Romano, 55 ans, et Aziz Bouras, 54 ans.

Le premier, Serge Romano, qui a le rang de sélectionneur adjoint, est un ancien joueur professionnel – Metz, Toulouse, Martigues, Wolverhampton, Troyes – devenu entraîneur, notamment à Sedan, Dijon et Amiens. Cet ancien défenseur connaît Belmadi depuis plusieurs années et fut même son adjoint à Lekhwiya et en sélection du Qatar.