[Edito] D’Alger à Khartoum, même combat

En Algérie comme au Soudan, les fruits tiendront-ils la promesse des fleurs ?

Après quelques semaines de manifes­tations, deux des plus grands pays d’Afrique sont parvenus à chasser leurs présidents respectifs – cinquante ans de pouvoir à eux deux. Deux soulèvements populaires, à des milliers de kilomètres de distance, qui présentent de nombreux points communs.

Leur genèse, d’abord. De trop longues années durant, Algériens et Soudanais ont subi des régimes autoritaires, usés, à bout de souffle, incapables d’utiliser à bon escient la formidable manne pétrolière à leur disposition. Pendant les années 2000, ces temps de vaches grasses, les dépenses publiques, les transferts sociaux et les budgets militaires explosèrent littéralement dans les deux pays. Pour acheter et encadrer la paix sociale, en somme. En revanche, aucune transformation économique, aucune réforme d’envergure ne fut ne serait-ce qu’esquissée.