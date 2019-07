Bénin : le belge PAI accélère la mue du port de Cotonou

Pour rattraper son retard sur Tema, Lomé et Abidjan, le port béninois a confié sa gestion à une entreprise privée. Dix-huit mois après son arrivée, les travaux commencent.

Pas de temps à perdre pour Joris Thys, le DG du port autonome de Cotonou (PAC). Il y a un an et demi, Port of Antwerp International (PAI), filiale du port d’Anvers – deuxième port du Vieux-Continent après Rotterdam, première porte d’entrée européenne pour les marchandises africaines (cacao, diamant, coton…) et premier expéditeur de véhicules d’occasion vers l’Afrique –, prenait en main la gestion de l’autorité portuaire béninoise, qui représente 80 % des recettes de l’État.