Tunisie : Riyada, l’Académie qui prépare la relève d’Ennahdha

Depuis deux ans et demi, le parti islamiste forme ses jeunes élites au sein d’une académie politique maison. Reportage.

Hammamet, week-end ensoleillé, une soixantaine de jeunes âgés de 25 à 35 ans. Ces derniers ne sont pourtant pas en villégiature dans la célèbre station balnéaire. À l’hôtel où ils se sont réunis, des tables couvertes de nappes blanches ont été alignées comme dans une salle de classe. L’atmosphère est ­studieuse. Bienvenue à l’Académie politique ­d’Ennahdha – ou Riyada, « ­leadership », en arabe – , chez la crème de la jeunesse conservatrice.

La création de la structure a été actée au 10e congrès d’Ennahdha, en 2016, celui-là même qui a vu la formation se muer en parti civil, avec la séparation de la prédication et du politique. Avec la promesse, aussi, d’une plus grande place faite aux jeunes. Longtemps exilé en Allemagne, le chef d’orchestre du projet, Fathi Ayadi, considéré comme un pragmatique au sein du parti, a présidé le conseil de la Choura (l’instance consultative) de 2012 à 2016. Il est aujourd’hui député et membre du bureau exécutif d’Ennahdha.

En confiant l’Académie à l’une de ses figures, le parti souligne l’importance qu’il accorde à la formation continue. « Nous ne sommes un parti de gouvernement que depuis peu de temps, nous devons nous former », explique Ayadi. À l’enseignement des sciences politiques et de la géopolitique s’ajoutent des cours sur l’histoire de la Tunisie, le fonctionnement des institutions, la communication, ainsi que sur la doctrine et la stratégie de la formation à référentiel islamique. Ces cours sont dispensés par des universitaires ou des cadres d’Ennahdha.