Smartphones : un start-upper pour redresser le tunisien Cellcom

En difficulté, le fabricant et distributeur tunisien Cellcom a fait appel à l’expert du big data Amine Chouaieb. Un rapprochement atypique entre le monde industriel et celui de l’innovation.

Fondé en 1997, le groupe tunisien Cellcom est passé, en 2006, du rôle de distributeur des smartphones et des tablettes Motorola et LG Mobile à celui de fabricant, avec sa marque Evertek. S’il possède désormais la troisième part de ce marché en Tunisie (14 %), derrière Samsung et Huawei, il a vu le cours de son action dégringoler de plus de 75 % depuis son introduction à la Bourse de Tunis, en 2014, et son chiffre d’affaires, de 10 millions d’euros en 2018, est en baisse de 7 % par rapport à 2017.

Les patrons tunisiens aiment généralement jouer les prolongations ou favoriser les successions familiales. Mais cela n’a pas été le credo de la famille Hamila, qui possède plus de 50 % de Cellcom à travers son holding YKH (pour Yassine Khalifa Hamila). Afin de redresser la barre, elle est allée chercher en avril 2019 un pur produit de l’écosystème des start-up post-révolution, Amine Chouaieb,