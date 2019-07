Des Tunisiens s’inquiètent des conséquences économiques des deux attaques qui ont frappé Tunis jeudi 27 juin. Depuis les attentats sanglants qui ont tué 60 personnes au musée du Bardo et sur une plage de Sousse en 2015, des mesures sécuritaires ont été prises dans les zones touristiques.

Jeune Afrique : L’une des deux attaques du 27 juin a eu lieu à deux pas de l’entrée de la médina de Tunis, un passage obligé pour les touristes. Y a-t-il eu des annulations ou une baisse des réservations depuis ?

René Trabelsi : Nous avons mis en place une cellule pour coordonner les contacts avec les hôtels. Ils n’ont signalé aucune annulation et nous indiquent que les réservations continuent. Au lendemain de ces attaques, on a pu constater tout au plus des réticences de la part de touristes à visiter le quartier de l’avenue Bourguiba. Mais, contrairement à 2015, aucune annulation sèche traduisant un manque de confiance n’a été signalée. Nous avons aussi reçu le soutien des tour-­opérateurs étrangers, qui nous ont promis de booster la destination et qui estiment que ces deux attentats n’affecteraient pas la saison, d’autant que le tourisme n’a pas été ciblé directement.