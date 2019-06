[Édito] Chakchouka tunisienne

À quelques mois des élections législatives et présidentielle, l’inquiétude est palpable et l’échiquier politique illisible. Décryptage.

Après Nabil Karoui il y a quinze jours, nous publions cette semaine une interview d’un autre acteur politique tunisien de premier plan : Rached Ghannouchi, patron des islamistes d’Ennahdha. Deux personnalités et deux styles on ne peut plus différents mais fort intéressants – à supposer que l’un et l’autre nous aient dit ce qu’ils pensent vraiment – car révélateurs des lignes de fracture qui traversent la Tunisie. Fracture, par exemple, entre ceux qui aspirent au pouvoir et ceux qui le détiennent. Ou fracture entre générations.

À l’heure où nous mettions sous presse, l’inquiétude était à son comble. Le 27 juin, un double attentat a frappé la capitale, tandis que le président, Béji Caïd Essebsi, 92 ans, était hospitalisé après un « grave malaise ». Traumatisante séquence où se donnent à voir deux des principaux fléaux qui rongent le pays : le terrorisme, dont il est à la fois une cible