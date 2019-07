Rema, jeune prodige de l’afrobeats

La star montante de l’afrobeats a seulement 18 ans. Né dans une famille chrétienne, Rema fait ses premiers pas de chanteur à l’église, puis dans un groupe d’étudiants… avant d’être repéré par le frère de Don Jazzy et d’être signé chez Mavin Records. On le compare déjà à Wizkid.

« Je respecte Wizkid et tous les autres artistes géniaux qui m’ont précédé dans l’industrie musicale, nous glisse-t-il. Ils ont influencé et encouragé la jeunesse, cela m’inspire. […] Je veux juste faire la même chose à ma manière. » Les quelques titres qu’il a mis en ligne sont presque tous devenus des tubes : « Dumebi » et « Iron Man » atteignent chacun plus de 1 million de vues sur YouTube…

« Bad Commando », nouvel EP

Après un mini-album à son nom sorti en mars, Rema revient de nouveau à la fin de juillet avec un nouvel EP de cinq tubes en puissance : Bad Commando. On y retrouve sa patte, une voix nasillarde aux inflexions évoquant le chant arabe.