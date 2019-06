Rached Ghannouchi : « Les Tunisiens doivent reprendre confiance en eux »

Attentats du 27 juin, incertitudes politiques, crise économique, élections, bilan de la révolution, Rached Ghannouchi, le patron des islamistes d’Ennahdha, livre son analyse. Et réaffirme la mutation idéologique de sa formation.

La Tunisie est-elle entrée dans une nouvelle période de troubles et de divisions, alors que le président Béji Caïd Essebsi a subi un grave malaise, et que le double attentat de Tunis menace la saison touristique ? Au milieu du tumulte, Rached Ghannouchi nous reçoit chez lui, serein et confiant. En huit ans de pratique du pouvoir, et face à la suspicion d’une partie des Tunisiens, le discours du président d’Ennahdha s’est fait plus consensuel : il ne fait plus mention de l’islam politique, met désormais la famille au cœur de son propos et se montre attaché à la démocratie et à la souveraineté nationale.

À 77 ans, ce vieux briscard de la politique arrivera-t-il à ­propulser une nouvelle fois son parti en tête des législatives ? Gouverner, prévient-il, ne pourra se faire sans coalition.

Le président Béji Caïd Essebsi, nous avons sauvegardé l’unité du pays

Jeune Afrique : Quel impact l’état de santé du président de la République peut-il avoir sur les élections ?

Rached Ghannouchi : Souhaitons d’abord un prompt rétablissement à cet homme, avec qui j’ai des relations chaleureuses et avec lequel nous avons bâti le consensus qui a sauvegardé l’unité du pays. Que tout le monde se rassure, la Constitution ­protège la Tunisie. Elle est claire et a ­envisagé tous les cas de figure pour qu’il n’y ait pas vacance du pouvoir. Rien n’arrêtera le ­processus démocratique et la tenue des élections dans les temps impartis.