Algérie – Kamel Daoud : « Il faut juger Bouteflika »

Quatre mois après le début de la révolution algérienne, l’écrivain et journaliste Kamel Daoud fustige la génération des pères fondateurs accrochée au pouvoir, appelle à traduire en justice son chef déchu et esquisse les contours d’une transition démocratique. Interview.

Dans le salon d’un hôtel parisien, de retour ce début juin d’un séjour en Norvège, où il a fait la promotion de son dernier livre après avoir reçu, à Paris, lors d’une cérémonie très chic, le prix mondial Cino Del Duca 2019, le journaliste et écrivain algérien Kamel Daoud marque une pause pour évoquer l’actualité de son pays.

À rebours de ses habitudes, l’un des plus brillants auteurs de sa génération ne voyage pas seul. Il est avec sa femme et deux de ses enfants. L’aîné est resté en Algérie, faute de visa. Quand nous l’avions rencontré en juillet 2017 dans sa coquette villa d’Oran pour une longue interview, Kamel Daoud songeait sérieusement à quitter le pays avec sa famille. Amer et désabusé, il disait que la situation en Algérie, où Bouteflika et son clan régnaient en maîtres, était tellement désespérée qu’il envisageait l’exil.