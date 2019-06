L'homme d'affaires et opposant béninois, condamné par contumace à vingt ans de prison pour trafic de drogue, a obtenu le statut de réfugié politique début avril.

Au début d’avril, l’homme d’affaires Sébastien Ajavon a obtenu le statut de réfugié politique en France, où il vit depuis près d’un an. L’opposant avait entamé ces démarches il y a plusieurs mois afin d’éviter une éventuelle demande d’extradition des autorités béninoises et de pouvoir voyager plus librement.