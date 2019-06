Togo : une plateforme logistique pour désengorger le port de Lomé

Lomé, premier port à conteneurs d’Afrique de l’Ouest veut se doter d’une plateforme multiservice pour accélérer le traitement des marchandises et accroître le trafic.

Unique port naturel en eau profonde de la sous-région, et le seul aussi, pour le moment, à pouvoir accueillir des navires de troisième génération, Lomé est le premier terminal à conteneurs d’Afrique de l’Ouest, avec un trafic de près de 1,2 million d’équivalents vingt pieds (EVP). Ses atouts en font un véritable pôle d’éclatement des marchandises sur la côte ouest-africaine – grand domaine portuaire, port franc, rapidité des formalités, réhabilitation et construction d’infrastructures de relais (en particulier les voies de contournement de la capitale), etc.

Depuis cinq ans, le Port autonome de Lomé (PAL) est devenu une plateforme de transbordement de premier plan en Afrique de l’Ouest, avec la mise en service, en octobre 2014, d’un troisième quai, Togo Terminal, financé par le groupe Bolloré, ainsi que de la nouvelle darse de Lomé Container Terminal (LCT) – joint-venture entre l’armateur italo-suisse Mediterranean Shipping Company (MSC) et China Merchants Holdings International –, réalisés avec le concours des grands bailleurs de fonds internationaux.