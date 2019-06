Togo – Cina Lawson : « Nous voulons devenir un hub technologique d’ici à 2030 »

Né de la fusion de Togocel et de Togo Télécom, le holding Togocom cherche un partenaire stratégique pour développer l'innovation et gagner en compétitivité. Précisions de Cina Lawson, la ministre des Postes et de l’Économie numérique.

Jeune Afrique : Où en est le processus d’ouverture du capital du holding Togocom ?

Cina Lawson : L’ouverture du capital de Togocom – né de la fusion amorcée en 2017 de Togo Télécom et de Togo Cellulaire – va permettre au groupe de consolider sa capacité d’investissement et de bénéficier des dernières innovations dans les TIC.