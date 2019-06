Togo – Sani Yaya : « Tout est fait pour instaurer un climat de confiance »

Sani Yaya, le ministre togolais de l’Économie et des Finances, explique comment le gouvernement est parvenu à assainir les finances du pays et revient sur les enjeux du Plan national de développement (PND) 2018-2022.

Après une carrière de cadre supérieur dans la banque, notamment à la BCEAO et au sein des groupes Ecobank et NSIA, Sani Yaya a pris en charge le portefeuille du Budget en 2015, avant de diriger, un an plus tard, le ministère de l’Économie et des Finances.

À 56 ans, cet homme clé pour la mise en œuvre du Plan national de développement (PND) 2018-2022 explique comment le gouvernement est parvenu à assainir les finances et pourquoi il croit fermement à la réussite du projet.