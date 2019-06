Bénin : une réforme du numérique au milieu du gué

Le développement de l’économie numérique au Bénin est un volet important du plan de développement national. Mais le gouvernement peine à convaincre un acteur de premier ordre d’investir pour briser le duopole MTN-Moov (Maroc Telecom).

« Désormais, le Bénin dispose d’une couverture plus large et plus stable », reconnaît un entrepreneur local, alors le pays a profité de l’achèvement de la construction par Huawei d’un réseau en fibre optique de 2 000 km financé par China Eximbank (45 milliards de F CFA – 68,6 millions d’euros).