Bénin : Bruno Amoussou, l’homme qui murmure à l’oreille de Patrice Talon

S’il a longtemps été sur le devant de la scène, c’est désormais en coulisses que Bruno Amoussou exerce toute son influence. Portrait d’un conseiller aussi craint que respecté.

Que peut-on encore attendre de la vie quand, à bientôt 80 ans, on a derrière soi plus d’un demi-siècle de carrière politique, que l’on a occupé le perchoir pendant près de quatre ans et que l’on a connu tous les présidents de la République depuis l’indépendance ? Les années passent et Bruno Amoussou est toujours là, à arpenter les coulisses du pouvoir. S’il assure qu’il préférerait profiter de sa retraite, avoir le temps d’écrire le troisième tome de ses Mémoires (« Vous comprenez, ma mémoire va bientôt flancher ! », plaisante-t-il), on a du mal à le croire. Depuis l’élection de Patrice Talon en 2016, son influence n’a cessé de croître, au point qu’il est aujourd’hui considéré comme l’un de ceux que le chef de l’État consulte le plus.

Personnage discret, Bruno Amoussou goûte peu la lumière. « Un portrait de moi, mais pour quoi faire ? », nous demande-t-il alors que nous cherchons à mieux le connaître. Il n’aime pas être « la vedette » ni « le porte-parole », et tient même à nuancer l’importance qu’on lui prête.