Algérie : après s’être disputé le FLN, Mouad Bouchareb et Mohamed Djemaï en guerre à l’Assemblée

Après s'être disputé les commandes du Front de libération nationale (FLN), Mohamed Djemaï, récemment élu secrétaire général du parti historique, et Mouad Bouchareb, coordinateur par intérim de la formation et occupant du Perchoir, s'opposent désormais à l'Assemblée populaire nationale (APN), où le premier cherche à faire tomber le second.

En Algérie, les vents du « dégagisme » qui ont balayé le président Bouteflika ont atteint l’hémicycle de l’Assemblée nationale. Cette fois, ce ne sont pas des manifestants mais des députés du FLN, le parti majoritaire (159 sièges), qui partent à l’assaut de la chambre basse du Parlement. Leur cible ? Mouad Bouchareb, qui préside cette institution depuis le 24 octobre 2018.