Planche à billets, non-convertibilité du dinar, mode de gouvernance... L'ex-ministre des Finances Abderrahmane Benkhalfa évoque les multiples blocages de l'économie algérienne.

Abderrahmane Benkhalfa, expert financier, a été ministre des Finances de mai 2015 à juin 2016.

Jeune Afrique : La situation économique s’est considérablement dégradée, en partie à cause d’un usage massif de la planche à billets. Est-ce possible d’en corriger le tir ?

Abderrahmane Benkhalfa : Les autorités font face à des choix difficiles, mais pas susceptibles d’être reportés. Il faut accélérer la mise en place de solutions politiques consensuelles pour éviter que cette période d’incertitude et de fragilité institutionnelle ne dégrade un peu plus les fondamentaux de l’économie. Et ne complique l’ajustement des budgets publics.