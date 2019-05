[Édito] Liaison Brazzaville-Kinshasa : un pont, deux Congos

Alors que la construction du pont reliant Brazzaville à Kinshasa devrait débuter en 2020, ce projet symbolique à de multiples égards suscite à la fois craintes et enthousiasme.

« Je vous invite à construire des ponts, pas des murs. » Ainsi parle l’homme dont le compte Twitter @Pontifex est (presque) aussi célèbre que celui de Cristiano Ronaldo. Les Congolais des deux rives ont-ils été touchés par la grâce du pape François ?

Alors que le projet de liaison fixe reliant l’Afrique à l’Europe par-­dessus le détroit de Gibraltar (ou au-dessous) patine depuis quatre décennies face à des difficultés quasi insurmontables, voici qu’on nous annonce, pour août 2020, le lancement des travaux d’un autre trait d’union emblématique, quoique nettement plus modeste en matière de coût et de faisabilité : le pont entre Brazzaville et Kinshasa, les capitales les plus rapprochées du monde.