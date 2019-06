Acha Leke (McKinsey) : « Les entreprises africaines ne peuvent ignorer la première économie du continent »

En dépit de ses difficultés, le Nigeria recèle d’énormes potentialités, estime Acha Leke, associé senior et président de McKinsey Afrique, qui a conseillé le gouvernement dans sa stratégie économique. Entretien.

Né au Cameroun, Acha Leke, 46 ans, a grandi au Canada puis est revenu au pays avant de repartir. Formé aux États-Unis, à Georgia Tech et à Stanford, il est entré chez McKinsey en 1999. Installé en Afrique du Sud en 2002, il a travaillé dans de nombreux pays du continent, dont le Nigeria.

À Johannesburg, il a cofondé l’African Leadership Academy, un établissement d’enseignement secondaire. Avec Mutsa Chironga et Georges Desvaux, il vient de publier l’ouvrage Africa’s Business Revolution : How to Succeed in the World’s Next Big Growth Market (Harvard Business Press, 2018).