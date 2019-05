Tunisie : Kamel Morjane et Abir Moussi, deux anciens alliés de l’ère Ben Ali devenus ennemis politiques

Kamel Morjane et Abir Moussi, figures de la scène politique tunisienne de l'ère Ben Ali, ont ensuite pris des chemins diamétralement opposés. Quand le premier a adopté une stratégie de rupture, la seconde se revendique toujours du bénalisme.

Tous deux ont été actifs sous l’ancien régime. Kamel Morjane, en tant que membre du comité central du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) dès 2008, puis du bureau politique en 2010. Abir Moussi, en tant que secrétaire générale adjointe de cette formation, également en 2010. Un an plus tard, le parti-État de Ben Ali était balayé. Puis, chacun a abordé l’ère démocratique à sa façon. Le premier a pris ses distances avec le bénalisme ; la seconde, pourtant bien plus jeune, en est une nostalgique.