Guinée : au cœur du Fouta-Djalon, vision d’éden et terre d’histoire

Voyage entre Mamou et Dalaba, dans le sud du Fouta-Djalon, au cœur des paysages époustouflants et préservés qui ont rendu ce massif célèbre dans le monde entier.

Depuis Mamou, chef-lieu de la région du même nom, la route serpente entre les arbres en montant doucement entre l’écarlate de la terre et le vert des bananiers et des manguiers. La fraîcheur surprend. En même temps que le vent se lève, la pluie se met soudain à caresser la cime des arbres en contrebas, tel un gigantesque arrosoir naturel, tranchant avec l’aridité de la grande banlieue de Conakry – que l’on a quittée depuis des heures déjà, alors qu’elle n’est qu’à quelque 250 km par la nationale 1, décidément en mauvais état.

Sa forte pluviométrie, les nombreux cours d’eau sillonnant ses forêts et savanes arborées, les somptueuses cascades glissant du haut de ses falaises… valent au massif du Fouta-Djalon le surnom de « château d’eau de l’Afrique de l’Ouest » – c’est d’ailleurs sur ses monts, dont les plus hauts culminent à 1 500 m, que les fleuves les plus importants de la sous-région (le Niger, le Sénégal, le Gambie…) prennent leur source.