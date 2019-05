Guinée : Mohamed Kagnassy, éminence verte de l’agroalimentaire

Conseiller en agrobusiness auprès du président Alpha Condé depuis 2016, l’homme d’affaires malien Mohamed Kagnassy, PDG de West Wind SA, développe ses activités en Guinée, notamment dans le numérique.

Toujours élégant, Mohamed Kagnassy a des airs de Modibo Keïta, le premier président malien, et le regard pétillant du grand commerçant, forcément un peu séducteur. Le PDG-fondateur de West Wind SA semble être tombé tout petit dans la marmite des affaires et du pouvoir.

Son père, Cheikna, « le vieux Kagnassy », originaire de Banamba (à 150 km au nord-est de Bamako), dirigeait l’une des plus grandes compagnies de négoce de coton et de produits tropicaux de la sous-région (L’Aiglon, qui a cessé ses activités en 2007) et a conseillé les dirigeants ouest-africains, de Bamako à Abidjan, en passant par Lomé.