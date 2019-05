Guinée : à Dalaba, chez Miriam Makeba, « Mama Africa »

C’est à Dalaba que Miriam Makeba avait choisi de résider, pendant son long exil en Guinée, de 1969 à 1985.

La clé tourne encore, la porte grince. Tibou Bah, le gardien du temple, avance avec précaution dans ce qui fut durant quinze ans la demeure de Miriam Makeba à Dalaba. « Ici, c’était sa cuisine. Elle aimait les légumes du jardin. Elle recevait beaucoup », soupire-t-il. Parmi ses nombreux visiteurs, il y avait des artistes, des activistes et des personnalités politiques, comme le panafricaniste ghanéen Kwame Nkrumah et, surtout, le président guinéen Sékou Touré, qui fit construire la maison pour elle et lui accorda la nationalité guinéenne.

Activisme politique

On pénètre ensuite dans un magnifique salon circulaire, meublé d’une grande table en bois et de fauteuils de velours rouge. Sous le plafond en osier, les murs à la peinture grise et gravés de motifs géométriques sont ponctués