[Infographie] Guinée : de nouveaux barrages pour doper la production d’électricité

Pour résorber son déficit en électricité, la Guinée a lancé la construction de plusieurs barrages hydroélectriques, dont ceux de Kaléta, Souapiti, Koukoutamba ou d’Amaria.

Dotée d’un réseau fluvial de plus 6 250 km, la Guinée dispose d’un potentiel de puissance installée hydroélectrique estimé à 7 000 MW, dont elle exploite à peine plus de 5 %. Depuis 2011, pour résorber le déficit en électricité dont souffrent le pays et la sous-région et pour produire une énergie propre et à bon marché, le gouvernement a engagé plusieurs projets sur le Konkouré, fleuve qui prend sa source dans le Fouta-Djalon.

En huit ans, la production d’électricité a augmenté de 13 %, et le réseau de distribution a été développé, ce qui a permis d’améliorer la desserte de 26 villes et de 36 localités de moyenne Guinée et de Guinée maritime, dont Conakry. Mais ces chantiers sont surtout motivés par le développement des très énergivores mines de bauxite de Kindia et de Boké.